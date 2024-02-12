***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.02.2024 13:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 12.02.2024 tarihinde 13.02.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248813
BIST
'
17:389.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 95,40
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:3830,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0316
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7095
En Düşük
30,5977
17:3833,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:381.990,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.990,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|EUREN
|18,01
|493.471.952
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,27
|2.474.554.046
|% 0,00
|
|ATATP
|152,90
|275.296.266
|% 0,00
|
|ESCOM
|81,80
|184.852.257
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|EUREN
|18,01
|493.471.952
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,27
|2.474.554.046
|% 0,00
|
|ATATP
|152,90
|275.296.266
|% 0,00
|
|ESCOM
|81,80
|184.852.257
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|11.194.375.066
|% 0,00
|
|TUPRS
|161,70
|8.369.196.217
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|4.781.868.233
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.373.208.569
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,44
|4.185.547.332
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.712.817.084
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.344.143.736
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|645.300.164
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|377.307.341
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,44
|4.185.547.332
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6981
|30,7061
|% 0,10
|
|Euro
|33,1004
|33,1176
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,6282
|38,8219
|% 0,00
|
|Frank
|34,8866
|35,0968
|% -0,14
|
|Riyal
|8,1676
|8,2086
|% 0,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|880,99
|882,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|885,11
|887,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,96
|2.017,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:38
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17:53IHGZT
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 644, 713 adet işlem
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17:52ALCAR
Yüzde 5.39 oranında artışla 1, 368.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 136 adet işlem
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17:51XU100
Endeks 9, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 121, 009.00 milyon TL de
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17:51MEKAG
Yüzde 6.47 oranında artışla 87.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 384, 806 adet işlem
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17:49KFEIN
Yüzde 9.58 oranında artışla 155.50 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 206 adet işlem