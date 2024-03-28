***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.03.2024 14:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 28.03.2024 tarihinde 29.03.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263661
BIST
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17:209.059
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,44
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2032,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0676
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2035,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:202.291,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,17
|Açılış
|: 2.291,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TMSN
|158,40
|673.130.356
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.729.283
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.653.733
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.720
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|229.320.079
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.335.455
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.796.643
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,75
|9.570.918.498
|% 3,54
|
|ISCTR
|11,25
|4.291.864.502
|% 3,78
|
|AGROT
|36,86
|4.002.633.388
|% -5,87
|
|YKBNK
|27,60
|3.508.169.164
|% 4,47
|
|TUPRS
|174,80
|3.421.964.714
|% 3,01
|
|ISCTR
|11,25
|4.291.864.502
|% 3,78
|
|ZOREN
|5,60
|1.107.522.398
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,60
|3.508.169.164
|% 4,47
|
|EKGYO
|9,66
|1.157.020.150
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.322.357.266
|% 9,97
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3111
|32,3184
|% 0,21
|
|Euro
|35,0991
|35,1211
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8525
|41,0573
|% -0,55
|
|Frank
|35,8156
|35,9952
|% -0,39
|
|Riyal
|8,6240
|8,6673
|% -0,52
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,58
|24,62
|% 0,66
|
|Platin
|908,70
|910,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,54
|1.019,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,31
|86,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,86
|2.207,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 243, 99 artarak (% 3.13 ) 8, 029
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, PEKGY, MEPET, SODSN, MACKO, EUKYO, SASA, ATEKS, YGGYO, CLEBI
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, ERSU, ENSRI, VRGYO
-
17:34
KUTPO, MARKA, ARZUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
EPLAS, EDATA, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında