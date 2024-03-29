***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.03.2024 14:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 29.03.2024 tarihinde 02.04.2024 vadeli % 4,5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+( TUR )/Durağan‘ dır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264263
BIST
'
15:509.114
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 34,17
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5032,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0746
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5035,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0282
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:502.325,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,16
|Açılış
|: 2.325,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|ALVES
|63,25
|922.225.018
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.715.797
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|157.613.797
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|548.170.110
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.258.173
|% -9,94
|
|SASA
|43,54
|6.999.487.510
|% 1,26
|
|THYAO
|297,00
|6.410.157.377
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,43
|2.874.758.510
|% 1,78
|
|AGROT
|37,14
|2.582.521.517
|% 5,33
|
|AKBNK
|47,02
|2.280.395.820
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,90
|2.192.977.603
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.874.758.510
|% 1,78
|
|SASA
|43,54
|6.999.487.510
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,97
|1.094.419.235
|% 3,10
|
|PEKGY
|13,72
|1.179.789.409
|% 9,06
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3737
|32,3837
|% 0,21
|
|Euro
|35,0201
|35,0936
|% 0,08
|
|Sterlin
|41,1371
|41,3433
|% 0,80
|
|Frank
|36,1349
|36,3160
|% 0,78
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,60
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|