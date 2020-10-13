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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.10.2020 18:18
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 06.04.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Senem Fulya Uğurlu 06.04.2020 2020 Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2020 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
BARIŞ KESKİN 15.04.2020 2017-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 2016 -2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2004 - 2016 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hazine&Portföy Yönetimi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881248


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OLMIP 11,55 7.570.397 % 10,00  
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BMELK 14,52 2.497.672 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -28,03  
Altın Gr. 482 482 -5,82  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,83  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 -0,20  
B. Petrol 42,34 42,34 0,62  
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