***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2020 18:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 30.06.2015 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Senem Fulya Uğurlu 15.04.2020 2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2012-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Barış Keskin 15.04.2020 2017-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı 2016 -2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2004 - 2016 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hazine&Portföy Yönetimi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881250
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0357
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0272
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05481,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,75
|Açılış
|: 481,85
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.499
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9201
|7,9245
|% 0,45
|
|Euro
|9,3018
|9,3059
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2529
|10,3043
|% -0,20
|
|Frank
|8,6276
|8,6795
|% -0,12
|
|Riyal
|2,1057
|2,1162
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-31,51
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,20
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,51
|