***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYISPO00712Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi07.06.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endeksi ve yatırım fonları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan izahnamenin 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fonun ana yatırım stratejisi şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtiaları fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, tarım emtialarına dayalı yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına, tarım emtiaları vadeli işlem kontratlarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına dayalı yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle tarım alanında oluşacak fiyat değişimlerini yatırımcısına yansıtmaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon?un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin en az %80?i şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtiaları fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, tarım emtialarına dayalı yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına, tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına dayalı yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırılır. Fon?un yatırım yaptığı borsa yatırım fonları tek bir tarımsal emtia üzerine kurulmuş olabileceği gibi, seçilmiş tarım emtialarından oluşan bir sepete yatırım yapacak şekilde de kurulmuş olabilir. Söz konusu borsa yatırım fonları (BYF), ağırlıklı olarak, Chicago Mercantile Exchange ABD (CME), Chicago Board of Trade (CBOT)?de veya Intercontinental Exchange İngiltere (ICE)?da işlem gören vadeli tarım emtialarına yatırım yapmaktadır. Emtia vadeli işlem kontratları fiyatları, emtia fiyat hareketlerinden, işlem gördüğü borsadaki alım-satım faaliyetlerinden, likidite koşullarından ve vadelerine özgü alım-satım faaliyetlerinden etkilenirler. BYF?ler yatırım stratejileri doğrultusunda, çeşitli vadelerdeki tarım emtiaları vadeli işlem kontratlarına yatırım yapmaktadırlar. İlgili tarım emtia BYF?leri pozisyonlarını sürdürebilmek için yatırım yaptıkları kontratları vade sonu yaklaştıkça ileri vadelerdeki sözleşmelere taşımaktadırlar. Farklı vadelerdeki arz talep koşulları, söz konusu emtianın vadeli işlem fiyatlarının ?backwardation? veya ?contango? yapısında olmasına neden olabilir. Backwardation, ileri tarihli kontratların daha yakın tarihli sözleşmelerden daha düşük fiyatla işlem gördüğü piyasa koşuludur. Contango ise yakın tarihli kontrat fiyatlarının ileri tarihli kontrat fiyatlarından daha düşük fiyatlı işlem gördüğü piyasa koşuludur. Ayrıca, bazı BYF?ler, tarım emtia yatırımlarını, swap sözleşmeleri üzerinden gerçekleştirmektedirler. Tarıma dayalı bir swap işleminde ilgili taraflar, önceden tanımlanmış tarım emtiaları yatırım araçlarının gerçekleşecek getirilerinin veya getiri oranları üzerindeki farkların değiştirilmesi üzerinde anlaşırlar. Bu sayede ilgili yatırım aracının yukarı veya aşağı performansını, onu oluşturan temel bileşenlere fiziki olarak sahip olmak zorunda kalmadan yansıtabilirler. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur. 6Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 07.06.2021 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDENİZ HAYALİ GENÇ 07.06.2021 2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardım 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, 2014-2020 İş PortföyYönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862943 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940381BIST