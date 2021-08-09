***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 21 İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır: T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Fon alım talimatına konu TL tutarlar, Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, ortaklık payı, pay endeksine dayalı kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan izahnamenin 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.Portföye borsa dışı repo/ters repo işlemleri, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %20?lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Yine Fon toplam değerinin asgari %20?lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Bununla birlikte, Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıdaki bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 6Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOYGAR SEKMEN 30.10.2019 2020-Devam- İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBURCU KEPEZ 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956462BIST