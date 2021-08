***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları alım talimatları, izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kabul edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün 09:00-18:00 arasında, son talep toplama gününde ise saat 16:00?a kadar Kurucu ve izahnamenin 6.5. nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından pay alım talepleri kabul edilecektir.Fondan çıkışlar ayda bir yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işlem gününe kadar) saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son iş gününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15'i saat 13:30?dan sonra (yarım günlerde 10:30?dan sonra) verilen satım talimatları bir sonraki ayın son iş gününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve Alternatifbank A.Ş. tarafından yapılır. 100000 A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, Kurucu?dan alınması halinde kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Dağıtıcı?dan alınması halinde ise dağıtıcı tarafından nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.7.) nolu maddesinde yer almaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. Taleplerin toplam büyüklüğünün talep toplama döneminin son gününden önce 21 20 milyon katılma payına ulaşması durumunda Kurucu, talep toplamayı talep toplama döneminin son gününden önce sonlandırabilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, altın ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Bu işlemleri yabancı para cinsinden de yapabilecektir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Borsa dışı Türk Lirası veya yabancı para cinsi türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon, döviz cinsi varlık ve işlemler olarak ise Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADRGDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma paylarına (yabancı fonlar) ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı türev ürünlere yatırım yapılabilecektir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono, altın, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payları ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve altın olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. Kaldıraç kullanımı ? Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, ? Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı?nda repo yoluyla fon temin edilerek, ? Kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Takasbank Borsa Para Piyasası ve/veya diğer para piyasası işlemleri ile fon temin edilerek kaldıraç yaratılabilir Kaldıraç kullanımı, fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği?nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon herhangi bir menkul kıymeti ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon), swap sözleşmeleri,repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Bu işlemleri yabancı para cinsinden de yapabilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer borçlanma araçlarını kullanabilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul kıymet işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç menkul kıymet işlemlerine dair uygulanacak esaslar ise Rehber?in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarını ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak verebilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1 0,00274 1 1,5 Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 20.03.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBURCU KEPEZ 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKADİR FURTUN 20.03.2020 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956929BIST