***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1000 İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra O/N repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970073BIST