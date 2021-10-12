***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 22:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970077
BIST
10:251.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.423
En Düşük
1.421
10:259,0321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0465
En Düşük
9,0211
10:2510,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4683
En Düşük
10,4133
10:25511,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 511,83
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
512,86
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler10:25
|MERIT
|25,18
|11.924.711
|% 8,72
|
|MANAS
|16,34
|16.684.350
|% 5,42
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|ERSU
|4,80
|9.223.108
|% 4,35
|
|BASCM
|9,80
|24.265
|% 4,26
|
|PRKAB
|19,17
|3.399.205
|% -10,00
|
|DOBUR
|35,60
|762.041
|% -6,17
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|AKFGY
|6,44
|11.828.227
|% -5,01
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,40
|398.309.615
|% 2,86
|
|GARAN
|9,54
|184.454.363
|% 0,42
|
|ASELS
|16,36
|128.801.047
|% 0,12
|
|FROTO
|164,40
|112.148.384
|% 1,80
|
|KRDMD
|6,82
|98.946.180
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,43
|84.647.163
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|57.419.108
|% 1,09
|
|THYAO
|14,40
|398.309.615
|% 2,86
|
|GARAN
|9,54
|184.454.363
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|98.069.510
|% 0,32
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0314
|9,0321
|% -0,03
|
|Euro
|10,4380
|10,4433
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,2621
|12,3236
|% 0,18
|
|Frank
|9,6820
|9,7403
|% 0,14
|
|Riyal
|2,4015
|2,4136
|% -0,01
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|512
|512
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,19
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:37MANAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 16.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 448 adet işlem
-
10:36ERSU
Yüzde 4.57 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 871, 022 adet işlem
-
10:35XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 2, 015.00 milyon TL de
-
10:31MANAS
Yüzde 5.16 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 855, 128 adet işlem
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAA, YKBNK