***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGayrimenkul Değerleme Kuruluşları Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ile Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248904BIST