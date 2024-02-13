***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.02.2024 15:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006849 2,5 0,006849 2,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249117
BIST
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16:179.141
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -33,64
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1730,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0100
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:1733,0285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0901
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,9971
16:172.004,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,28
|Açılış
|: 2.004,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CELHA
|30,58
|20.672.684
|% 252,30
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.471.387
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.682.509
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|43.213.611
|% 9,99
|
|BINHO
|623,50
|2.631.659.471
|% -6,94
|
|GLBMD
|43,14
|198.467.684
|% -6,66
|
|MAGEN
|13,10
|125.918.421
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|207.560.533
|% -6,38
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.171.180.470
|% 1,94
|
|THYAO
|287,25
|7.103.753.705
|% -1,03
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|SASA
|41,36
|5.037.038.545
|% 3,61
|
|GUBRF
|197,80
|4.955.202.270
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,89
|3.771.522.266
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.531.819.871
|% 3,54
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|KLGYO
|5,35
|982.855.101
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,58
|405.254.118
|% 3,20
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6445
|30,7806
|% 0,22
|
|Euro
|33,1576
|33,2007
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,8444
|39,0392
|% 0,45
|
|Frank
|34,8301
|35,0399
|% -0,30
|
|Riyal
|8,1675
|8,2085
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|896,00
|898,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|908,19
|911,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,63
|82,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:30SAMAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 56.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 480, 108 adet işlem
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16:29MIPAZ
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 90.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 037 adet işlem
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16:28OYLUM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 725 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 44 kaybederek (% -0.17 ) 9, 703
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16:27XU100
Endeks 9, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 111, 033.00 milyon TL de