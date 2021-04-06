***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1766
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1766
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
23122,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,12
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,33
- Kurucu (%)
% 24,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 75,65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,34
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,91
d) Diğer Giderler (%)
% 7,42
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923837
BIST
17:391.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,11
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:398,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0386
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:399,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6652
En Düşük
9,5657
17:39455,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,06
|Açılış
|: 455,07
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:39
|SARKY
|15,29
|115.395.869
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|492.240
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|209.255
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|121.885.826
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.379.936
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.404.561
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.212.783
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.773.716
|% 9,90
|
|FENER
|38,76
|1.074.672.439
|% 2,65
|
|GARAN
|6,87
|1.001.527.285
|% -0,43
|
|EKGYO
|1,93
|915.652.642
|% -4,46
|
|GUBRF
|79,15
|901.007.517
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,93
|915.652.642
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|221.997.811
|% -0,72
|
|GARAN
|6,87
|1.001.527.285
|% -0,43
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.773.716
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|281.626.530
|% -2,23
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1381
|8,1407
|% 0,48
|
|Euro
|9,6425
|9,6574
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2185
|11,2747
|% -0,07
|
|Frank
|8,6682
|8,7204
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1603
|2,1711
|% 0,36
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|13,22
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|63,92
|63,92
|1,77
|
Seans Raporu
17:39
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17:51BNTAS
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17:49XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 17, 670.00 milyon TL de
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17:47BURVA
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 065 adet işlem
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17:46DOAS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 737, 284 adet işlem