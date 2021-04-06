***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6185
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6185
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1581754,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,03
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,06
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,05
d) Diğer Giderler (%)
% 0,87
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923850
BIST
17:471.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -15,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:478,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:479,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6712
En Düşük
9,5657
17:47456,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,65
|Açılış
|: 456,66
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|75.238.132
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|209.255
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|121.973.562
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.456.257
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.421.477
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.267.729
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.120.163
|% 9,90
|
|FENER
|38,26
|1.093.744.435
|% 1,32
|
|GARAN
|6,85
|1.012.444.578
|% -0,72
|
|GUBRF
|77,25
|1.009.572.354
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,93
|917.361.917
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|917.361.917
|% -4,46
|
|TSKB
|1,37
|222.315.252
|% -1,44
|
|GARAN
|6,85
|1.012.444.578
|% -0,72
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.120.163
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|286.561.283
|% -2,23
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1556
|8,1623
|% 0,74
|
|Euro
|9,6557
|9,6672
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,2210
|11,2772
|% -0,05
|
|Frank
|8,6699
|8,7222
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1608
|2,1716
|% 0,38
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,59
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|2,01
|
Seans Raporu
17:47
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL