***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1499
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Varsa İade Tutarı (TL)
63751,68
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
63751,68
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
409271,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,4
- Kurucu (%)
% 48,37
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,63
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 15,56
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,17
d) Diğer Giderler (%)
% 16,87
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923855
BIST
17:501.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,19
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:508,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0565
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:509,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0791
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6712
En Düşük
9,5657
17:50457,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,05
|Açılış
|: 457,06
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:50
|SARKY
|15,29
|125.738.711
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|212.766
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|75.489.856
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.538.878
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.432.065
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.284.292
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.409.188
|% 9,90
|
|FENER
|38,36
|1.107.145.831
|% 1,59
|
|GUBRF
|77,75
|1.046.659.097
|% -0,26
|
|GARAN
|6,86
|1.016.621.069
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,93
|941.858.337
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|941.858.337
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|222.489.011
|% -0,72
|
|GARAN
|6,86
|1.016.621.069
|% -0,58
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.409.188
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|290.987.634
|% -2,23
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1562
|8,1586
|% 0,70
|
|Euro
|9,6583
|9,6703
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,2422
|11,2986
|% 0,14
|
|Frank
|8,6849
|8,7372
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1642
|2,1751
|% 0,54
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|14,37
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,84
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,09
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|1,68
|
Seans Raporu
17:50
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL