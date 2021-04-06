***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:41
anı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5381
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5381
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1165639,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,02
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,97
- Kurucu (%)
% 46,01
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 53,99
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,77
d) Diğer Giderler (%)
% 5,13
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923865
BIST
18:001.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,94
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:008,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0588
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:009,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0851
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6763
En Düşük
9,5657
18:00457,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,26
|Açılış
|: 457,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NTGAZ
|12,43
|502.259
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.577.074
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|216.185
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.632.671
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|189.722.323
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.675.707
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|KRTEK
|19,68
|157.079.683
|% -9,97
|
|TRILC
|59,15
|75.502.572
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|FENER
|38,26
|1.134.484.136
|% 1,32
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|GUBRF
|75,95
|1.112.510.175
|% -2,57
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|226.993.053
|% -0,72
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,18
|295.237.176
|% -2,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1552
|8,1609
|% 0,73
|
|Euro
|9,6598
|9,6763
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,2639
|11,3204
|% 0,33
|
|Frank
|8,6938
|8,7462
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1660
|2,1769
|% 0,62
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|15,39
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|2,00
|
Seans Raporu
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