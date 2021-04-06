***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2436
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2436
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 97,61
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,31
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,22
d) Diğer Giderler (%)
% 0,86
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923867
BIST
18:001.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,94
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:008,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:009,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0821
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6733
En Düşük
9,5657
18:00457,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,31
|Açılış
|: 457,04
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,67
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SARKY
|15,29
|130.295.598
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.679.902
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.259
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|216.555
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.632.671
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.785.936
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|4.956.082
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.529.190
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.327.800
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.383.861
|% 9,90
|
|GARAN
|6,81
|1.144.994.811
|% -1,30
|
|FENER
|38,26
|1.142.516.809
|% 1,32
|
|GUBRF
|76,30
|1.123.632.359
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,92
|954.864.032
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|954.864.032
|% -4,95
|
|GARAN
|6,81
|1.144.994.811
|% -1,30
|
|TSKB
|1,37
|227.966.386
|% -1,44
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.383.861
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|298.250.851
|% -2,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1508
|8,1607
|% 0,72
|
|Euro
|9,6600
|9,6733
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,2710
|11,3276
|% 0,40
|
|Frank
|8,7090
|8,7615
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,77
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,26
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,14
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|1,97
|
Seans Raporu
18:00
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
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17:59
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