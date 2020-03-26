***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar25 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832397BIST