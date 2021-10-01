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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.10.2021 15:07



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 01.10.2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde "ATAGY.E, BRKSN.E, RODRG.E, SELGD.E" pay senetleri ISKDN Endeksi'nden çıkartılmıştır.
 
İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere
https://www.isportfoy.com.tr/tr/yatirim-fonu/IHK/TRL-Endeks
 adresinden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966072


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