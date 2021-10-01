***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.10.2021 15:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 01.10.2021 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde "ATAGY.E, BRKSN.E, RODRG.E, SELGD.E" pay senetleri ISKDN Endeksi'nden çıkartılmıştır.
İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere
https://www.isportfoy.com.tr/tr/yatirim-fonu/IHK/TRL-Endeks
adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966072
BIST
15:161.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:168,8439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0442
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:1610,2685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0386
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:16497,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,02
|Açılış
|: 497,73
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,44
BIST En Aktif Hisseler15:16
|GARFA
|12,87
|4.524.370
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|130.683.767
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|21.715.379
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|BIOEN
|29,90
|261.040.783
|% -9,72
|
|YEOTK
|70,35
|51.961.984
|% -8,75
|
|EUYO
|3,49
|2.223.841
|% -6,43
|
|OYLUM
|8,96
|33.072.962
|% -4,07
|
|GARAN
|9,27
|825.870.594
|% 0,32
|
|SISE
|8,26
|652.652.967
|% 0,85
|
|MAREN
|8,69
|561.659.883
|% 4,57
|
|THYAO
|13,91
|514.244.637
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,39
|428.345.234
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|428.345.234
|% -0,83
|
|ODAS
|1,38
|124.234.923
|% 0,73
|
|GARAN
|9,27
|825.870.594
|% 0,32
|
|KIMMR
|3,47
|279.431.263
|% 8,10
|
|SISE
|8,26
|652.652.967
|% 0,85
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8413
|8,8439
|% -0,50
|
|Euro
|10,2639
|10,2685
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9370
|11,9969
|% 0,05
|
|Frank
|9,4681
|9,5251
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3499
|2,3617
|% -0,46
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-2,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|-6,01
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-2,90
|
|Çeyrek
|795
|813
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,95
|77,95
|-0,36
|