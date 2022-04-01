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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.04.2022 10:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 01.04.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde VANGD.E pay senetleri ISKDN Endeksinden çıkartılmıştır.
 
İş Portföy KOÇ KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi ISKDN hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/tr/yatirim-fonu/IHK/TRL-Endeks adresinden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014889


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YKSLN 7,65 79.755.884 % 5,96  
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Riyal 3,9035 3,9231 % 0,14  
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Altın Ons 1.930 1.931 -6,70  
Altın Gr. 912 912 -1,80  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 -0,11  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,03  
B. Petrol 104 104 -0,61  
Seans Raporu 11:14
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