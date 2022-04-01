***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2022 10:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 01.04.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde VANGD.E pay senetleri ISKDN Endeksinden çıkartılmıştır.
İş Portföy KOÇ KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi ISKDN hisse senetleri listesi ekte verilmiştir. Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/tr/yatirim-fonu/IHK/TRL-Endeks adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014889
BIST
11:162.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 12,72
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:1614,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
11:1616,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0180
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:16912,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,27
|Açılış
|: 912,47
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ULUSE
|124,60
|3.265.891
|% 9,97
|
|ASUZU
|79,40
|87.210.211
|% 6,15
|
|YKSLN
|7,65
|79.755.884
|% 5,96
|
|DURDO
|16,35
|4.915.576
|% 5,55
|
|POLTK
|598,50
|1.696.393
|% 4,45
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PKENT
|212,00
|12.994.010
|% -5,02
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|ETILR
|9,03
|2.686.828
|% -4,34
|
|SANEL
|5,46
|173.781
|% -4,04
|
|GARAN
|12,31
|1.899.671.768
|% 0,90
|
|THYAO
|33,04
|1.639.675.248
|% 2,42
|
|EREGL
|33,22
|955.191.319
|% 2,40
|
|TUPRS
|223,30
|753.950.193
|% 4,15
|
|KRDMD
|15,42
|723.192.740
|% 0,78
|
|GARAN
|12,31
|1.899.671.768
|% 0,90
|
|ODAS
|1,72
|168.598.368
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,09
|282.222.088
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,27
|431.727.612
|% 0,14
|
|THYAO
|33,04
|1.639.675.248
|% 2,42
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6820
|14,6866
|% 0,10
|
|Euro
|16,2591
|16,2690
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,2167
|19,3131
|% -0,03
|
|Frank
|15,8318
|15,9272
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,14
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-6,70
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,61
|