***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 15:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848521
BIST
16:41107.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 399,10
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:416,7369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0731
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:417,5340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:41377,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,52
|Açılış
|: 377,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.434.434
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.685.826
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.273.601
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,24
|37.694.723
|% -7,21
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,44
|1.358.614.777
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,73
|1.030.906.506
|% 7,45
|
|GARAN
|8,03
|878.495.067
|% 0,37
|
|THYAO
|12,59
|658.779.732
|% -1,33
|
|AFYON
|3,02
|467.318.964
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,73
|1.030.906.506
|% 7,45
|
|AFYON
|3,02
|467.318.964
|% 7,09
|
|MNDRS
|2,39
|384.431.855
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,30
|178.766.883
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,40
|323.171.427
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4358
|8,4781
|% -0,51
|
|Frank
|6,9731
|7,0151
|% -1,19
|
|Riyal
|1,7889
|1,7978
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,07
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-25,00
|
|Tam
|2.517
|2.548
|-33,40
|
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,40
|
|Çeyrek
|614
|624
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,07
|39,07
|0,75
|