***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2021 16:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979263
BIST
16:001.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 22,18
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:0012,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 10,28%
|| 1,1728
|Açılış
|: 79,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 79,7000
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:0014,2042
En Yüksek
|Değişim
|: 10,78%
|| 1,3817
|Açılış
|: 20,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:009,80
En Yüksek
|Değişim
|: 10,48%
|| 0,93
|Açılış
|: 9,80
|
|Önceki Kapanış
|: 8,87
|
10,35
En Düşük
8,83
BIST En Aktif Hisseler16:00
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|58.981.663
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.612.696
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|54.271.361
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|170.261.510
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|98.856.100
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|741.485.079
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.437.185
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.097.481
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|47.825.151
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,66
|3.149.774.868
|% 4,09
|
|GARAN
|11,73
|2.930.489.990
|% -1,76
|
|SISE
|11,98
|2.840.343.213
|% 6,87
|
|THYAO
|18,28
|1.919.962.918
|% 3,69
|
|EREGL
|23,04
|1.894.058.537
|% 6,86
|
|YKBNK
|3,42
|1.487.599.042
|% -3,39
|
|KRDMD
|8,66
|3.149.774.868
|% 4,09
|
|ODAS
|1,57
|532.788.041
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,15
|559.445.773
|% -1,83
|
|GARAN
|11,73
|2.930.489.990
|% -1,76
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5234
|12,5790
|% 10,28
|
|Euro
|14,1267
|14,2042
|% 10,78
|
|Sterlin
|17,3235
|17,4104
|% 13,74
|
|Frank
|13,8904
|13,9741
|% 14,07
|
|Riyal
|3,4593
|3,4767
|% 14,11
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|737
|737
|74,87
|
|Cumhuriyet
|4.928
|5.002
|583,00
|
|Tam
|4.875
|5.015
|568,28
|
|Yarım
|2.356
|2.426
|274,89
|
|Çeyrek
|1.182
|1.213
|137,44
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:12VESTL
Yüzde 4.69 oranında artışla 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 350, 842 adet işlem
-
16:11ULUUN
Yüzde 4.57 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 117, 126 adet işlem
-
16:10ORMA
Yüzde 4.08 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 507 adet işlem
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 8 artarak (% 1.35 ) 1, 937
-
16:09XU100
Endeks 1, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 205.00 milyon TL de