***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2021 16:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979271
BIST
16:271.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,95
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2712,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 11,48%
|| 1,3092
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2714,3355
En Yüksek
|Değişim
|: 11,80%
|| 1,5130
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:27728,71
En Yüksek
|Değişim
|: 10,02%
|| 66,37
|Açılış
|: 728,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:25
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.667.496
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|59.637.120
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|171.248.556
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.920.493
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|743.935.225
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.537.779
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.402.538
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.629.782
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,69
|3.264.753.288
|% 4,45
|
|GARAN
|11,76
|3.140.326.320
|% -1,51
|
|SISE
|12,02
|2.907.837.198
|% 7,23
|
|THYAO
|18,47
|2.089.271.036
|% 4,76
|
|EREGL
|23,12
|1.942.150.586
|% 7,24
|
|YKBNK
|3,45
|1.603.410.089
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,69
|3.264.753.288
|% 4,45
|
|ODAS
|1,59
|539.933.079
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|606.237.911
|% -1,37
|
|GARAN
|11,76
|3.140.326.320
|% -1,51
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6547
|12,7128
|% 11,46
|
|Euro
|14,2482
|14,3421
|% 11,85
|
|Sterlin
|16,8360
|16,9204
|% 10,54
|
|Frank
|13,4971
|13,5784
|% 10,84
|
|Riyal
|3,3566
|3,3734
|% 10,72
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-17,48
|
|Altın Gr.
|728
|728
|66,03
|
|Cumhuriyet
|4.794
|4.867
|448,00
|
|Tam
|4.769
|4.925
|479,06
|
|Yarım
|2.305
|2.383
|231,73
|
|Çeyrek
|1.156
|1.191
|115,87
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|9,59
|9,59
|0,73
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|0,20
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:37VESTL
Yüzde 4.83 oranında artışla 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 712, 491 adet işlem
-
16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
-
16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 39, 505.00 milyon TL de
-
16:34TMPOL
Yüzde 5.24 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 073 adet işlem