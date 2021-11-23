***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2021 16:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979274
BIST
16:071.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 25,71
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:0712,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 10,94%
|| 1,2474
|Açılış
|: 12,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:0714,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 11,29%
|| 1,4482
|Açılış
|: 14,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:07731,50
En Yüksek
|Değişim
|: 10,44%
|| 69,16
|Açılış
|: 731,50
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.608.521
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.647.412
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|170.890.425
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.010.139
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.161.194
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|742.560.015
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.444.864
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.231.442
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|49.693.738
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,67
|3.182.493.949
|% 4,21
|
|GARAN
|11,75
|2.991.098.429
|% -1,59
|
|SISE
|12,02
|2.864.832.438
|% 7,23
|
|THYAO
|18,31
|1.944.637.657
|% 3,86
|
|EREGL
|23,06
|1.911.987.081
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,44
|1.523.974.508
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,67
|3.182.493.949
|% 4,21
|
|ODAS
|1,59
|538.035.369
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|565.281.164
|% -1,37
|
|GARAN
|11,75
|2.991.098.429
|% -1,59
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6060
|12,6536
|% 10,94
|
|Euro
|14,2099
|14,2707
|% 11,29
|
|Sterlin
|16,9177
|17,0026
|% 11,08
|
|Frank
|13,5637
|13,6454
|% 11,38
|
|Riyal
|3,3752
|3,3921
|% 11,34
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,76
|
|Altın Gr.
|742
|742
|79,76
|
|Cumhuriyet
|4.947
|5.022
|603,00
|
|Tam
|4.842
|5.000
|553,44
|
|Yarım
|2.340
|2.419
|267,71
|
|Çeyrek
|1.174
|1.209
|133,86
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,93
|
|B. Petrol
|79,60
|79,60
|-0,10
|
Seans Raporu
16:07
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16:16ARCLK
Yüzde 6.56 oranında artışla 44.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 593 adet işlem
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 45 artarak (% 1.63 ) 1, 582
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, PRKAB, IHAAS, ATATP, DOBUR, YBTAS, DURDO, TETMT, PENTA, MIATK
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16:14
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