***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2021 16:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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BIST
16:151.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 26,18
|Açılış
|: 1.757
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|Önceki Kapanış
|: 1.755
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1.792
En Düşük
1.746
16:1512,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 11,37%
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|Açılış
|: 12,6000
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|Önceki Kapanış
|: 11,2450
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13,5030
En Düşük
11,3504
16:1514,3201
En Yüksek
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|Açılış
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15,2045
En Düşük
12,7722
16:15722,82
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|Değişim
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|Açılış
|: 722,82
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|Önceki Kapanış
|: 662,34
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780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:12
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.608.521
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.647.412
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|171.091.952
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.015.207
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.256.209
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|742.629.214
|% -9,94
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|GESAN
|25,18
|74.444.864
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.238.581
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|49.779.545
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,66
|3.185.924.368
|% 4,09
|
|GARAN
|11,74
|3.007.064.178
|% -1,68
|
|SISE
|12,02
|2.875.215.611
|% 7,23
|
|THYAO
|18,34
|1.973.402.047
|% 4,03
|
|EREGL
|23,06
|1.914.134.473
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,45
|1.541.029.624
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,66
|3.185.924.368
|% 4,09
|
|ODAS
|1,58
|538.065.032
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,15
|565.291.966
|% -1,83
|
|GARAN
|11,74
|3.007.064.178
|% -1,68
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6519
|12,7013
|% 11,35
|
|Euro
|14,2426
|14,3209
|% 11,69
|
|Sterlin
|16,8710
|16,9556
|% 10,77
|
|Frank
|13,5242
|13,6056
|% 11,06
|
|Riyal
|3,3650
|3,3819
|% 11,00
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-14,65
|
|Altın Gr.
|749
|749
|86,69
|
|Cumhuriyet
|4.905
|4.979
|560,00
|
|Tam
|4.893
|5.032
|586,03
|
|Yarım
|2.365
|2.434
|283,48
|
|Çeyrek
|1.186
|1.217
|141,74
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|1,06
|
|B. Petrol
|79,73
|79,73
|0,03
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