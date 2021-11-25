***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.11.2021 15:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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BIST
15:071.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.816
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|Önceki Kapanış
|: 1.812
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1.834
En Düşük
1.813
15:0711,9396
En Yüksek
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|Açılış
|: 11,9200
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|Önceki Kapanış
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12,2212
En Düşük
11,8488
15:0713,4192
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
13,2452
15:07689,41
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|Açılış
|: 689,41
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|Önceki Kapanış
|: 683,53
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704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler15:07
|YEOTK
|55,55
|81.656.251
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|246.386.243
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.686.287
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,00
|1.161.272
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|28.849.560
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
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|KZBGY
|30,40
|19.657.338
|% -9,95
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|DITAS
|24,76
|83.056.857
|% -9,77
|
|TSPOR
|7,47
|498.527.632
|% -9,12
|
|SASA
|39,10
|1.937.731.275
|% 1,72
|
|PETKM
|7,70
|1.793.519.559
|% -3,02
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|ASELS
|21,64
|1.342.331.319
|% 3,05
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|GARAN
|11,80
|1.106.234.087
|% -0,25
|
|KRDMD
|8,66
|970.829.054
|% -1,37
|
|PETKM
|7,70
|1.793.519.559
|% -3,02
|
|YKBNK
|3,45
|520.253.444
|% -0,58
|
|KRDMD
|8,66
|970.829.054
|% -1,37
|
|AKBNK
|6,93
|754.406.140
|% -0,72
|
|ODAS
|1,61
|169.756.738
|% 1,26
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|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9223
|11,9396
|% 0,44
|
|Euro
|13,3887
|13,4192
|% 0,67
|
|Sterlin
|15,9060
|15,9857
|% 0,67
|
|Frank
|12,7669
|12,8438
|% 0,69
|
|Riyal
|3,1829
|3,1988
|% 0,74
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,78
|
|Altın Gr.
|695
|695
|11,59
|
|Cumhuriyet
|4.577
|4.646
|36,00
|
|Tam
|4.546
|4.666
|18,76
|
|Yarım
|2.197
|2.257
|9,07
|
|Çeyrek
|1.102
|1.128
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,16
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|0,02
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