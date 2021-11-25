***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.11.2021 15:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979603
BIST
17:591.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:5911,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1015
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:5913,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1331
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:59688,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 5,42
|Açılış
|: 688,95
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TRILC
|11,88
|248.652.864
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.340.743
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.539.663
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|1.277.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.468.668
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.510.297
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.202.441
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.359.608
|% -9,95
|
|DITAS
|25,10
|120.808.178
|% -8,53
|
|AKFGY
|5,17
|23.954.702
|% -7,35
|
|SASA
|39,22
|2.605.626.990
|% 2,03
|
|PETKM
|7,69
|2.083.031.178
|% -3,15
|
|GARAN
|11,75
|1.854.582.511
|% -0,68
|
|ASELS
|21,24
|1.835.810.891
|% 1,14
|
|KRDMD
|8,87
|1.568.279.224
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,35
|1.033.752.862
|% -3,46
|
|PETKM
|7,69
|2.083.031.178
|% -3,15
|
|VAKBN
|4,04
|892.947.947
|% 1,51
|
|KRDMD
|8,87
|1.568.279.224
|% 1,03
|
|TSPOR
|8,05
|1.320.408.391
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9520
|11,9937
|% 0,89
|
|Euro
|13,4120
|13,4646
|% 1,01
|
|Sterlin
|15,8851
|15,9648
|% 0,54
|
|Frank
|12,7458
|12,8226
|% 0,53
|
|Riyal
|3,1808
|3,1968
|% 0,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,15
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,60
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem