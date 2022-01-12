BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|13,3459
|13,3565
|% -3,26
|Euro
|15,2536
|15,3059
|% -2,51
|Sterlin
|18,4354
|18,5278
|% -1,68
|Frank
|14,6977
|14,7863
|% -1,21
|Riyal
|3,5885
|3,6065
|% -2,08
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,07
|Altın Gr.
|791
|791
|-17,33
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|0,25
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,09
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|0,87
Seans Raporu 18:05
- 17:59ICBCT Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
- 17:56GENIL Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
- 17:55TRILC Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
- 17:53ICBCT Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
- 17:52EDIP Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem