***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarII. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları maddesinde değişiklik yapılmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993220BIST