***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.02.2021 18:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911459
BIST
17:591.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.563
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|Önceki Kapanış
|: 1.560
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1.570
En Düşük
1.547
17:597,0597
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,9600
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7,0878
En Düşük
6,9534
17:598,5812
En Yüksek
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|: 1,39%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,6064
En Düşük
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17:59409,92
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|Açılış
|: 409,92
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|Önceki Kapanış
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411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FROTO
|211,20
|753.394.998
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.232.126
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|207.579.571
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|65.404.709
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.240.246
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.473.786
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|37.410.782
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,60
|2.237.032.865
|% -4,35
|
|SASA
|40,34
|2.228.240.246
|% -10,00
|
|THYAO
|12,57
|1.875.745.051
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,58
|1.715.970.321
|% -4,58
|
|KARSN
|5,57
|1.510.585.381
|% 6,91
|
|VAKBN
|4,58
|1.715.970.321
|% -4,58
|
|TSKB
|1,78
|612.160.124
|% 2,30
|
|KARSN
|5,57
|1.510.585.381
|% 6,91
|
|EKGYO
|2,42
|561.000.153
|% -0,82
|
|ODAS
|4,11
|874.835.037
|% 2,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0570
|7,0597
|% 1,12
|
|Euro
|8,5730
|8,5812
|% 1,39
|
|Sterlin
|9,8859
|9,9355
|% 1,41
|
|Frank
|7,8507
|7,8980
|% 1,25
|
|Riyal
|1,8763
|1,8857
|% 1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|23,35
|
|Altın Gr.
|410
|410
|9,91
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,19
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|1,51
|