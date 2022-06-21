***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.06.2022 08:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038355
BIST
10:142.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,72
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.558
En Düşük
2.551
10:1417,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
10:1418,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0640
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2918
En Düşük
18,1722
10:141.021,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.021,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler10:12
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.535.988
|% 9,96
|
|UFUK
|95,40
|1.837.195
|% 7,25
|
|EGEEN
|2.344,20
|93.440.689
|% 6,29
|
|BALAT
|11,60
|57.919
|% 5,74
|
|DOKTA
|26,88
|2.042.760
|% -7,31
|
|SANEL
|6,69
|168.748
|% -5,91
|
|ULAS
|2,86
|134.506
|% -4,35
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|ARMDA
|148,00
|482.194
|% -3,96
|
|EREGL
|28,26
|571.144.108
|% 1,22
|
|THYAO
|50,55
|462.531.190
|% -0,59
|
|SISE
|22,70
|404.853.011
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,98
|153.239.466
|% 2,26
|
|SASA
|45,40
|110.933.048
|% -0,26
|
|YKBNK
|4,98
|153.239.466
|% 2,26
|
|ODAS
|3,10
|73.658.356
|% 0,32
|
|EREGL
|28,26
|571.144.108
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,11
|80.698.260
|% 0,98
|
|SISE
|22,70
|404.853.011
|% 1,34
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3260
|17,3334
|% 0,01
|
|Euro
|18,2705
|18,2883
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2377
|21,3442
|% 0,33
|
|Frank
|17,8670
|17,9746
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6034
|4,6264
|% -0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.774
|6.874
|-30,00
|
|Yarım
|3.326
|3.362
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,66
|