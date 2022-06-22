***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 14:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzanhname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038664
BIST
14:442.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,33
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
14:4417,3489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
14:4418,2437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0233
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
14:441.026,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.026,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.027,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler14:42
|MAKIM
|12,87
|420.397.286
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,02
|17.475.805
|% 9,65
|
|AKSGY
|2,82
|31.601.010
|% 8,46
|
|CLEBI
|324,80
|139.020.171
|% 7,41
|
|YYLGD
|19,15
|177.274.594
|% 7,34
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|167,20
|90.448.106
|% -9,28
|
|SMART
|6,06
|11.851.225
|% -3,81
|
|THYAO
|52,55
|3.080.043.927
|% 1,25
|
|EREGL
|28,22
|1.334.467.062
|% -1,67
|
|SISE
|22,38
|1.157.437.258
|% -1,06
|
|FROTO
|313,40
|880.112.229
|% 3,53
|
|SASA
|45,66
|863.943.271
|% -0,04
|
|ODAS
|3,13
|537.256.858
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,96
|675.514.469
|% -0,40
|
|KARSN
|7,58
|746.701.396
|% -1,94
|
|AKBNK
|9,21
|719.420.075
|% 0,88
|
|DOHOL
|4,06
|278.217.057
|% -0,49
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3350
|17,3526
|% 0,08
|
|Euro
|18,2212
|18,2464
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,1725
|21,2787
|% -0,22
|
|Frank
|17,8911
|17,9989
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6096
|4,6327
|% 0,09
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|5,06
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|3,00
|
|Tam
|6.815
|6.913
|26,00
|
|Yarım
|3.346
|3.381
|12,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,28
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57BMSCH
Yüzde 5.77 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 513, 845 adet işlem
-
14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KCHOL, PGSUS
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 86 artarak (% 0.17 ) 2, 313
-
14:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, SNKRN, MZHLD
-
14:56
EGEEN, IHAAS, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında