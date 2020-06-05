***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 15:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849439
BIST
14:56109.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 380,10
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
14:566,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
14:567,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
14:56371,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 371,76
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|2.804.138
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|260.223
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.873.073
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.314.754
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|13.872.484
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,33
|3.074.641
|% -6,88
|
|THYAO
|12,73
|602.214.834
|% 1,11
|
|GARAN
|8,17
|455.971.875
|% 0,37
|
|TUPRS
|89,05
|371.863.967
|% 2,89
|
|PETKM
|3,80
|323.712.570
|% -1,55
|
|ASELS
|31,90
|288.802.593
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,65
|146.788.062
|% -0,60
|
|PETKM
|3,80
|323.712.570
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|106.150.115
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|84.621.327
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|219.911.333
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5535
|8,5964
|% 0,87
|
|Frank
|7,0441
|7,0865
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7995
|1,8085
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-9,89
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.440
|-7,80
|
|Tam
|2.482
|2.507
|-11,70
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|-3,90
|
|Çeyrek
|606
|613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|1,32
|