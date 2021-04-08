***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925309
BIST
16:361.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:368,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:369,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0249
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:36459,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,45
|Açılış
|: 459,76
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,40
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SAMAT
|6,82
|42.019.984
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.692.219
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|229.186
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.572.175
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.976.675
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.676.527
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|783.030.864
|% 9,95
|
|GARAN
|6,82
|536.529.184
|% -0,29
|
|DOHOL
|3,34
|534.560.226
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|511.479.260
|% 1,35
|
|FENER
|37,90
|493.221.601
|% -2,57
|
|DOHOL
|3,34
|534.560.226
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|217.886.114
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,20
|211.329.575
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,97
|155.348.460
|% 5,35
|
|BJKAS
|10,17
|783.030.864
|% 9,95
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1490
|8,1552
|% 0,11
|
|Euro
|9,7070
|9,7155
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1839
|11,2400
|% 0,20
|
|Frank
|8,7748
|8,8276
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1684
|2,1793
|% 0,10
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|15,74
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|9,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|8,25
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|3,99
|
|Çeyrek
|733
|750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,30
|
Seans Raporu
16:36
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