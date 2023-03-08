***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 12:32
***ISSEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121514
BIST
12:535.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -24,58
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
12:5318,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
12:5320,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0273
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
12:531.117,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.117,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler12:51
|BVSAN
|54,75
|338.514.357
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|26.238.218
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.234.588
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|150.282.270
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,08
|56.273.031
|% 9,27
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,16
|60.740.301
|% -8,35
|
|TERA
|26,48
|43.838.702
|% -6,17
|
|DOBUR
|48,66
|10.243.030
|% -4,96
|
|SMRTG
|83,80
|245.408.913
|% -4,34
|
|EREGL
|41,18
|4.699.079.209
|% -4,19
|
|OYAKC
|47,28
|2.718.023.659
|% 0,85
|
|ISCTR
|14,44
|2.248.775.337
|% 1,69
|
|KRDMD
|21,26
|1.962.861.522
|% 1,72
|
|ASELS
|58,15
|1.493.149.864
|% -0,17
|
|ADESE
|1,67
|255.504.876
|% 5,70
|
|ISCTR
|14,44
|2.248.775.337
|% 1,69
|
|YKBNK
|11,76
|1.452.730.346
|% 0,26
|
|EREGL
|41,18
|4.699.079.209
|% -4,19
|
|IHLAS
|0,93
|87.746.303
|% 2,20
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9594
|18,9631
|% 0,06
|
|Euro
|20,0818
|20,0877
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6740
|22,7877
|% 0,63
|
|Frank
|20,3233
|20,4458
|% 0,53
|
|Riyal
|5,0359
|5,0612
|% 0,04
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|2,90
|
|Cumhuriyet
|7.550
|7.664
|29,00
|
|Tam
|7.585
|7.636
|6,00
|
|Yarım
|3.705
|3.737
|3,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,02
|