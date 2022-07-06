***ISSEN* *CANTE* *SASA* *YGGYO* *ISBIR* *YBTAS* *MANAS* *AGHOL* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ISSEN******CANTE******SASA******YGGYO******ISBIR******YBTAS******MANAS******AGHOL******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AGHOL, BERA, CANTE, ISBIR, ISSEN, MANAS, SASA, YBTAS, YGGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AGHOL 1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E ENİS ULUSOY 160.000,000BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE SUNA 1.528,000BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E BÜNYAMİN KAPTAN 5.200,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E CELAL TEMİZYÜREK 10.120,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E CUMA TURGUT 6.400,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURMUŞ KARACA 15.360,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURMUŞ UZUN 10.000,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E ENGİN İSMAİL KÖSE 8.000,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E ERCAN ODABAŞ 4.952,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E EROL TIĞ 1.760,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E FADİME KILIÇ 3.328,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FATİH COŞKUN 1.600,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEMİŞ BÜLBÜL 1.904,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MERAL DUYĞUN YAŞARLAR 4.640,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E MURAT BİTMEZ 1.536,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA KAVAK 600,000BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA TAŞBAŞ 160,000BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUZAFFER AKYOL 3.840,000BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E NACİ ÖZTAN 2.640,000BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E NEBAHAT ÇAHAN 4.800,000BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E PERİHAN AYDIN 6.400,000BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN ÖZTÜRK 2.832,000BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E SADIK KOCAOĞLU 1.600,000BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E SALI KUŞ 4.104,000BERA 25 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELVER ODA 2.880,000BERA 26 BERA HOLDİNG A.Ş. E YILMAZ EYİGÜN 8.800,000BERA 27 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER ŞÖHRETLİ 2.560,000BERA 28 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM BAŞ 2.320,000BERA 29 BERA HOLDİNG A.Ş. E İDRİS KARKA 7.224,000BERA 30 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞENEL KAYA 2.080,000CANTE 31 ÇAN2 TERMİK A.Ş E BERK ERBEY 35.000,000CANTE 32 ÇAN2 TERMİK A.Ş E BERKAN GÜLEN 1.000,000CANTE 33 ÇAN2 TERMİK A.Ş E NURİ MERT DİNÇ 1.000,000CANTE 34 ÇAN2 TERMİK A.Ş E YALÇIN ÇELİKBAŞ 150.607,000ISBIR 35 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ÖZGÜN ÇEŞMECİ 82,620ISSEN 36 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E ÖZGÜN ÇEŞMECİ 73.577,360MANAS 37 MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FIRAT LİFE YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 1.950.000,000SASA 38 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E NURİ MERT DİNÇ 100,000YBTAS 39 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARİF BABAYİĞİT 1,120YBTAS 40 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARİF BABAYİĞİT 1,866YBTAS 41 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,560YBTAS 42 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,932YBTAS 43 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖMER KAYNAK 0,493YBTAS 44 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖMER KAYNAK 1,000YGGYO 45 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TURGUT AŞIK 200,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042244BIST