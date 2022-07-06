***ISSEN* *CANTE* *SASA* *YGGYO* *ISBIR* *YBTAS* *MANAS* *AGHOL* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.07.2022 17:04
***ISSEN******CANTE******SASA******YGGYO******ISBIR******YBTAS******MANAS******AGHOL******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGHOL, BERA, CANTE, ISBIR, ISSEN, MANAS, SASA, YBTAS, YGGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL 1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E ENİS ULUSOY 160.000,000
BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE SUNA 1.528,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E BÜNYAMİN KAPTAN 5.200,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E CELAL TEMİZYÜREK 10.120,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E CUMA TURGUT 6.400,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURMUŞ KARACA 15.360,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURMUŞ UZUN 10.000,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E ENGİN İSMAİL KÖSE 8.000,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E ERCAN ODABAŞ 4.952,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E EROL TIĞ 1.760,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E FADİME KILIÇ 3.328,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FATİH COŞKUN 1.600,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEMİŞ BÜLBÜL 1.904,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MERAL DUYĞUN YAŞARLAR 4.640,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E MURAT BİTMEZ 1.536,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA KAVAK 600,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA TAŞBAŞ 160,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUZAFFER AKYOL 3.840,000
BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E NACİ ÖZTAN 2.640,000
BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E NEBAHAT ÇAHAN 4.800,000
BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E PERİHAN AYDIN 6.400,000
BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN ÖZTÜRK 2.832,000
BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E SADIK KOCAOĞLU 1.600,000
BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E SALI KUŞ 4.104,000
BERA 25 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELVER ODA 2.880,000
BERA 26 BERA HOLDİNG A.Ş. E YILMAZ EYİGÜN 8.800,000
BERA 27 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER ŞÖHRETLİ 2.560,000
BERA 28 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM BAŞ 2.320,000
BERA 29 BERA HOLDİNG A.Ş. E İDRİS KARKA 7.224,000
BERA 30 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞENEL KAYA 2.080,000
CANTE 31 ÇAN2 TERMİK A.Ş E BERK ERBEY 35.000,000
CANTE 32 ÇAN2 TERMİK A.Ş E BERKAN GÜLEN 1.000,000
CANTE 33 ÇAN2 TERMİK A.Ş E NURİ MERT DİNÇ 1.000,000
CANTE 34 ÇAN2 TERMİK A.Ş E YALÇIN ÇELİKBAŞ 150.607,000
ISBIR 35 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ÖZGÜN ÇEŞMECİ 82,620
ISSEN 36 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E ÖZGÜN ÇEŞMECİ 73.577,360
MANAS 37 MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FIRAT LİFE YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 1.950.000,000
SASA 38 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E NURİ MERT DİNÇ 100,000
YBTAS 39 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARİF BABAYİĞİT 1,120
YBTAS 40 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARİF BABAYİĞİT 1,866
YBTAS 41 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,560
YBTAS 42 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,932
YBTAS 43 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖMER KAYNAK 0,493
YBTAS 44 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖMER KAYNAK 1,000
YGGYO 45 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TURGUT AŞIK 200,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042244
BIST