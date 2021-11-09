***ISSEN* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
09.11.2021 16:40
***ISSEN******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISSEN fiyat tespit raporu analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976277
BIST
16:531.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
16:539,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:5311,2820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0596
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:53571,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,98
|Açılış
|: 571,60
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:51
|TSPOR
|6,18
|27.446.777
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,29
|33.109.171
|% 8,33
|
|PRKAB
|30,16
|181.542.821
|% 8,02
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|174.712.807
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.526.046
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.288.759
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,13
|94.104.592
|% -9,85
|
|INVEO
|28,78
|15.671.114
|% -8,92
|
|PETKM
|7,18
|4.008.396.178
|% 5,28
|
|THYAO
|18,23
|2.464.126.600
|% 1,00
|
|GARAN
|10,88
|2.443.684.302
|% 0,93
|
|SISE
|9,40
|1.800.637.520
|% 4,79
|
|YKBNK
|3,14
|1.148.721.588
|% 3,29
|
|PETKM
|7,18
|4.008.396.178
|% 5,28
|
|YKBNK
|3,14
|1.148.721.588
|% 3,29
|
|ODAS
|1,55
|475.489.721
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,14
|501.781.725
|% 1,90
|
|GARAN
|10,88
|2.443.684.302
|% 0,93
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7144
|9,7195
|% 0,43
|
|Euro
|11,2761
|11,2815
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1388
|13,2047
|% 0,36
|
|Frank
|10,5974
|10,6613
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5843
|2,5973
|% 0,44
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,49
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.778
|3.836
|9,00
|
|Tam
|3.759
|3.853
|7,92
|
|Yarım
|1.817
|1.864
|3,83
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|0,20
|