***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
16.11.2022 16:47
***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ISSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080427
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0828
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.061,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.212.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.601.870
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.082.448
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.394.182
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.048.404
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.071.494
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3365
|19,3499
|% 0,41
|
|Euro
|19,4000
|19,4100
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,9589
|22,0691
|% -0,18
|
|Frank
|19,6548
|19,7732
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.042
|7.173
|-22,00
|
|Yarım
|3.420
|3.507
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-1,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO