***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 13:13
***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ISSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.'nin paylarının halka arzında pay alımı yapan İdari Sorumluluğu Olan Kişiler ve aldıkları pay adetleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977702
BIST
15:441.704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 65,09
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
15:4410,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0228
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
15:4411,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0215
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
15:44599,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,64
|Açılış
|: 599,33
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.181.275.072
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|159.357.330
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|914.691.681
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.848.765
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|594.834.870
|% -9,84
|
|PENTA
|177,50
|21.652.714
|% -9,11
|
|VAKFN
|5,94
|133.483.303
|% -6,90
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,79
|2.411.679.544
|% -0,17
|
|PETKM
|7,90
|1.590.707.989
|% 3,27
|
|AKBNK
|6,97
|1.181.275.072
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,74
|1.166.115.788
|% 3,06
|
|SISE
|9,93
|1.125.786.088
|% 3,87
|
|ADESE
|1,10
|594.834.870
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|547.520.567
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|737.365.220
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|939.568.152
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|468.673.371
|% 4,85
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0168
|10,0224
|% 0,23
|
|Euro
|11,4675
|11,4740
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,4065
|13,4738
|% 0,19
|
|Frank
|10,8399
|10,9052
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6627
|2,6760
|% 0,16
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-2,77
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.961
|4.020
|-2,00
|
|Tam
|3.941
|4.040
|-1,82
|
|Yarım
|1.905
|1.954
|-0,88
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,44
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:58XU100
Endeks 1, 704 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 445.00 milyon TL de
-
15:58PRKAB
Yüzde 7.55 oranında artışla 38.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 125, 169 adet işlem
-
15:56SAHOL
Yüzde 9.46 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 197, 108 adet işlem
-
15:55KCHOL
Yüzde 8.49 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 708, 233 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 51 artarak (% 4.39 ) 1, 512