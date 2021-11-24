***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 11:47
***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ISSEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş. ("İşbir Sentetik") paylarının ilk halka arzı kapsamında, 5 Kasım 2021 tarihinde KAP'da yayınlanan İzahname'nin 26.5. maddesi uyarınca, İşbir Sentetik paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından İşbir Sentetik paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.
İşbir Sentetik paylarına yönelik gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 24 Kasım 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen, Kurumumuzun %6,26 oranında İşbir Sentetik pay sahipliği oluşmuştur. Kurumumuz fiyat istikrarı kapsamında aldığı payları kendi adına ve halka arzda payları satılan Satan Ortaklar hesabına almaktadır. Bu itibarla ilgili payların mülkiyeti 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 509.maddesi kapsamında Satan Ortaklar'a aittir.
Kurumumuzun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin detaylı açıklama, Pay Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin sona erdiği günü takip eden işgünü Kurumumuz tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979412
BIST
13:121.820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.814
13:1211,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1121
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
13:1213,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1521
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
13:12691,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 7,67
|Açılış
|: 691,24
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler13:11
|TUCLK
|17,60
|16.404.987
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|819.722
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|275.546
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|12.027.810
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,64
|18.430.997
|% 9,99
|
|KENT
|184,80
|1.321.177
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|18.557.071
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,58
|341.087.939
|% -7,79
|
|DITAS
|26,10
|63.426.114
|% -4,88
|
|PGSUS
|100,10
|319.323.648
|% -4,58
|
|PETKM
|7,66
|1.555.689.910
|% -3,53
|
|SASA
|40,14
|1.487.689.352
|% 4,42
|
|ASELS
|21,96
|1.064.250.579
|% 4,57
|
|GARAN
|11,79
|732.430.277
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,65
|700.050.788
|% -1,48
|
|PETKM
|7,66
|1.555.689.910
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,46
|383.339.179
|% -0,29
|
|ODAS
|1,61
|149.806.345
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,65
|700.050.788
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|165.612.275
|% 1,35
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9704
|11,9901
|% 0,86
|
|Euro
|13,4399
|13,4763
|% 1,10
|
|Sterlin
|15,9409
|16,0208
|% 0,89
|
|Frank
|12,7959
|12,8730
|% 0,92
|
|Riyal
|3,1877
|3,2037
|% 0,90
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,95
|
|Altın Gr.
|688
|688
|4,61
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.518
|4.637
|-9,76
|
|Yarım
|2.184
|2.243
|-4,73
|
|Çeyrek
|1.095
|1.122
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,05
|9,06
|0,06
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,28
|