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***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2021 11:47
***ISSEN* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISSEN******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Konsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş. ("İşbir Sentetik") paylarının ilk halka arzı kapsamında, 5 Kasım 2021 tarihinde KAP'da yayınlanan İzahname'nin 26.5. maddesi uyarınca, İşbir Sentetik paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından İşbir Sentetik paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.
İşbir Sentetik paylarına yönelik gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 24 Kasım 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen, Kurumumuzun %6,26 oranında İşbir Sentetik pay sahipliği oluşmuştur. Kurumumuz fiyat istikrarı kapsamında aldığı payları kendi adına ve halka arzda payları satılan Satan Ortaklar hesabına almaktadır. Bu itibarla ilgili payların mülkiyeti 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 509.maddesi kapsamında Satan Ortaklar'a aittir.
Kurumumuzun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin detaylı açıklama, Pay Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin sona erdiği günü takip eden işgünü Kurumumuz tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979412


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TUCLK 17,60 16.404.987 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 819.722 % 10,00  
UZERB 33,88 275.546 % 10,00  
MIATK 23,12 12.027.810 % 9,99  
SAYAS 26,64 18.430.997 % 9,99  
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Sterlin 15,9409 16,0208 % 0,89  
Frank 12,7959 12,8730 % 0,92  
Riyal 3,1877 3,2037 % 0,90  
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Altın Ons 1.792 1.792 3,95  
Altın Gr. 688 688 4,61  
Cumhuriyet 4.568 4.637 27,00  
Tam 4.518 4.637 -9,76  
Yarım 2.184 2.243 -4,73  
Çeyrek 1.095 1.122 -2,36  
Gümüş.Ons 23,61 23,64 0,09  
Gümüş Gr. 9,05 9,06 0,06  
B. Petrol 81,97 81,97 -0,28  
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