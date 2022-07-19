***ISSEN* *ISBIR* *BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ISSEN******ISBIR******BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BERA, ISBIR, ISSENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E KERİM AVCI 23.287,190BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALİ ARSLAN 3.520,000BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE AYDEMİR 1.680,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E BİROL AKSAKAL 2.048,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E EMEL DUYĞUN DEMİR 3.200,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E HACER KÜÇÜKAKYÜZ 20.320,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAFİZE ÜZÜMCÜOĞLU SEVİMLİ 3.520,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM AKSOY 13.000,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E HANİFE TÜRKMEN 640,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E LEYLA ÇEŞMELİ 1.328,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ZAHİT ÜLKÜ 7.360,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUHAMMET AÇIKALIN 3.520,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA DALGALI 1.080,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURAY ŞAHİN BROLLY 1.880,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN AYDEMİR 1.600,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E SABRİYE YILDIZ 640,000BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E SABİT CIRIK 3.064,000BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. BERA HOLDİNG A.Ş. E SEVİM TAZICI 1.536,000BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM KAHRAMAN 1.600,000BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E İLHAMİ YÜKSEL 3.304,000BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL ŞAHİN 9.680,000BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMET YILMAZ 12.800,000BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞÜKRÜ ÖZDOĞAN 1.440,000ISBIR 25 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E LALE YEDİÇ 55.000,000ISSEN 26 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E HÜSEYİN KOÇYİĞİT 45.490,430(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046519BIST