***ISSEN* *ISBIR* *BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
19.07.2022 16:29
***ISSEN******ISBIR******BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BERA, ISBIR, ISSEN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E KERİM AVCI 23.287,190
BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALİ ARSLAN 3.520,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE AYDEMİR 1.680,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E BİROL AKSAKAL 2.048,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E EMEL DUYĞUN DEMİR 3.200,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E HACER KÜÇÜKAKYÜZ 20.320,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAFİZE ÜZÜMCÜOĞLU SEVİMLİ 3.520,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM AKSOY 13.000,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E HANİFE TÜRKMEN 640,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E LEYLA ÇEŞMELİ 1.328,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ZAHİT ÜLKÜ 7.360,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUHAMMET AÇIKALIN 3.520,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA DALGALI 1.080,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURAY ŞAHİN BROLLY 1.880,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN AYDEMİR 1.600,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E SABRİYE YILDIZ 640,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E SABİT CIRIK 3.064,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. BERA HOLDİNG A.Ş. E SEVİM TAZICI 1.536,000
BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM KAHRAMAN 1.600,000
BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E İLHAMİ YÜKSEL 3.304,000
BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL ŞAHİN 9.680,000
BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMET YILMAZ 12.800,000
BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞÜKRÜ ÖZDOĞAN 1.440,000
ISBIR 25 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E LALE YEDİÇ 55.000,000
ISSEN 26 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E HÜSEYİN KOÇYİĞİT 45.490,430
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046519
BIST