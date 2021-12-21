***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ISSEN]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz, Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 20.12.2021 tarihinde (Bugün) 11,9867 TL fiyattan toplam 1.500.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %76,90 olmuştur.İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.20.12.2021 tarihinde yayınlanan bu bildirim, işleme konu şirket kodunun (ISSEN) seçilmemesi nedeniyle, bu defa şirket kodu seçilerek aynen tekrar yayınlanmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)20/12/2021 1.500.000 0 1.500.000 107.288.243,73 108.788.243,73 % 75,84 % 75,84 % 76,9 % 76,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984922BIST