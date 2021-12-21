***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2021 09:52
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISSEN]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nin yaptığı halka arza ilişkin fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında 18.11.2021-17.12.2021 tarihleri arasında 11,8399953 TL ortalama fiyattan 7.837.152 TL nominal değerli pay alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki iştirak oranımız %76,42 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
20.12.2021 tarihinde yayınlanan bu bildirim, işleme konu şirket kodunun (ISSEN) seçilmemesi nedeniyle, bu defa şirket kodu seçilerek aynen tekrar yayınlanmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2021 7.837.152 0 7.837.152 100.273.257,73 108.110.409,73 % 70,88 % 70,88 % 76,42 % 76,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984920
BIST
13:531.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:5311,1832
En Yüksek
|Değişim
|: -8,26%
|| -1,0067
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,1616
13:5312,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -8,26%
|| -1,1436
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,6626
13:53656,97
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -50,82
|Açılış
|: 656,97
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
653,58
BIST En Aktif Hisseler13:53
|PENTA
|359,70
|28.780.062
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.850.637
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.590.387
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.121.790
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.765.761
|% -9,93
|
|GARAN
|11,87
|2.175.690.782
|% -0,08
|
|SISE
|13,22
|1.523.651.325
|% -0,45
|
|EREGL
|25,86
|1.278.601.674
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,11
|1.022.404.039
|% -2,04
|
|TUPRS
|147,10
|959.722.255
|% -1,74
|
|YKBNK
|3,54
|660.724.894
|% 1,72
|
|GARAN
|11,87
|2.175.690.782
|% -0,08
|
|SISE
|13,22
|1.523.651.325
|% -0,45
|
|ODAS
|1,40
|156.199.715
|% 2,19
|
|KRDMD
|9,11
|1.022.404.039
|% -2,04
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1553
|11,1832
|% -8,26
|
|Euro
|12,6493
|12,6965
|% -8,26
|
|Sterlin
|15,2872
|15,3639
|% -5,95
|
|Frank
|12,3761
|12,4507
|% -6,38
|
|Riyal
|3,0343
|3,0496
|% -6,34
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,33
|
|Altın Gr.
|667
|667
|-41,15
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.427
|4.544
|-393,79
|
|Yarım
|2.140
|2.198
|-190,49
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-95,25
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,05
|