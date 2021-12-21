***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2021 09:53
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 17.12.2021 tarihinde 12,3876 TL fiyattan toplam 822.166 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %75,84 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
20.12.2021 tarihinde yayınlanan bu bildirim, işleme konu şirket kodunun (ISSEN) seçilmemesi nedeniyle, bu defa şirket kodu seçilerek aynen tekrar yayınlanmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2021 0 822.166 822.166 108.110.409,73 107.288.243,73 % 76,42 % 76,42 % 75,84 % 75,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984921
BIST
17:501.806
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -86,50
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5012,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1751
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5014,1509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0580
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:50720,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,55
|Açılış
|: 720,59
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BURCE
|34,10
|33.080.553
|% 702,35
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.304.771
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,28
|57.796.992
|% 291,44
|
|KRDMA
|7,98
|103.923.037
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,18
|53.637.929
|% 251,26
|
|YESIL
|1,85
|18.016.730
|% -88,33
|
|ITTFH
|1,27
|12.412.021
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|27.146.121
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,81
|16.897.986
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,47
|10.853.124
|% -22,63
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.073.303.156
|% -9,98
|
|THYAO
|19,02
|2.342.838.676
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,16
|612.569.159
|% -0,92
|
|TSKB
|1,47
|408.523.800
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3797
|12,3895
|% -1,39
|
|Euro
|14,0700
|14,1509
|% -0,41
|
|Sterlin
|16,6197
|16,7031
|% 0,30
|
|Frank
|13,5154
|13,5969
|% 0,08
|
|Riyal
|3,3223
|3,3389
|% -0,12
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,19
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,07
|9,08
|0,02
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem