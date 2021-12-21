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***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.12.2021 09:53
***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   Şirketimiz, Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 17.12.2021 tarihinde 12,3876 TL fiyattan toplam 822.166 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %75,84 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.                                                                             
20.12.2021 tarihinde yayınlanan bu bildirim, işleme konu şirket kodunun (ISSEN) seçilmemesi nedeniyle, bu defa şirket kodu seçilerek aynen tekrar yayınlanmıştır.
 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2021 0 822.166 822.166 108.110.409,73 107.288.243,73 % 76,42 % 76,42 % 75,84 % 75,84




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984921


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BURCE 34,10 33.080.553 % 702,35  
KRDMD 9,30 1.757.304.771 % 315,18  
ASUZU 29,28 57.796.992 % 291,44  
KRDMA 7,98 103.923.037 % 269,44  
SNGYO 4,18 53.637.929 % 251,26  
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Riyal 3,3223 3,3389 % -0,12  
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Altın Ons 1.789 1.790 1,19  
Altın Gr. 718 718 -2,26  
Cumhuriyet 4.832 4.905 -408,00  
Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
Gümüş.Ons 22,55 22,57 0,10  
Gümüş Gr. 9,07 9,08 0,02  
B. Petrol 74,12 74,12 0,16  
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