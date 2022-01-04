***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2022 18:12
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, Bağlı Ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hisselerinde 04.01.2022 tarihinde (Bugün) 14,00 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal tutarlı pay satımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %76,54 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/01/2022 0 500.000 500.000 108.788.243,73 108.288.243,73 % 76,9 % 76,9 % 76,54 % 76,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988706
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 0,4971
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5913
En Düşük
12,9640
18:0515,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 0,5601
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3619
En Düşük
14,6944
18:05791,03
En Yüksek
|Değişim
|: 4,22%
|| 32,04
|Açılış
|: 791,03
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5629
|13,5654
|% 3,80
|
|Euro
|15,3215
|15,3619
|% 3,78
|
|Sterlin
|18,3373
|18,4293
|% 4,21
|
|Frank
|14,7709
|14,8599
|% 4,04
|
|Riyal
|3,6059
|3,6240
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|12,63
|
|Altın Gr.
|791
|791
|31,98
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,39
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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