***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2022 20:25
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, BİAŞ'ta sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi maksadıyla Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) hisselerinden 06.01.2022 tarihinde (Bugün) 14,2049 TL ortalama fiyattan toplam 2.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %77,96 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/01/2022 2.000.000 0 2.000.000 108.288.243,73 110.288.243,73 % 76,54 % 76,54 % 77,96 % 77,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989610
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
18:0513,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1797
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8839
En Düşük
13,4921
18:0515,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2344
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
18:05795,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,05
|Açılış
|: 795,91
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|46,56
|1.704.329
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.737.851
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.405.108
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.684.993
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.903.337
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.622.560
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|70.057.533
|% -9,97
|
|AGYO
|2,90
|136.675.528
|% -9,38
|
|OTTO
|36,70
|955.345
|% -7,51
|
|MARKA
|3,94
|4.592.343
|% -7,29
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 4,02
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% -2,14
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% -0,57
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,26
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% -1,31
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 2,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8264
|13,8340
|% 1,21
|
|Euro
|15,5994
|15,6874
|% 1,44
|
|Sterlin
|18,6778
|18,7715
|% 1,24
|
|Frank
|14,9779
|15,0681
|% 1,07
|
|Riyal
|3,6774
|3,6958
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-20,71
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,20
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|1,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
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17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM