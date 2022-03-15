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***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.03.2022 21:09
***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz, BİAŞ'ta sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi maksadıyla Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) hisselerinden 15.03.2022 tarihinde (Bugün) 16,1242 TL ortalama fiyattan toplam 475.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %78,40 olmuştur.  
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/03/2022 475.000 0 475.000 110.438.243,73 110.913.243,73 % 78,06 % 78,06 % 78,4 % 78,4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010748


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ATAGY 4,29 805.040 % 10,00  
POLTK 599,80 9.180.617 % 9,99  
PENTA 334,80 49.270.964 % 9,99  
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Cumhuriyet 5.970 6.061 -188,00  
Tam 5.950 6.100 -168,28  
Yarım 2.876 2.951 -81,40  
Çeyrek 1.442 1.475 -40,70  
Gümüş.Ons 24,93 24,97 -0,09  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,10  
B. Petrol 100 100 -6,74  
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