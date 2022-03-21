***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2022 18:46
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, BİAŞ'ta sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi maksadıyla Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) hisselerinden 21.03.2022 tarihinde (Bugün) 16,0299 TL ortalama fiyattan toplam 100.000 TL nominal tutarlı
pay alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %79,02 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/03/2022 100.000 0 100.000 111.688.243,73 111.788.243,73 % 78,95 % 78,95 % 79,02 % 79,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011842
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0383
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0329
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05922,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,60
|Açılış
|: 922,53
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8252
|14,8279
|% 0,26
|
|Euro
|16,3863
|16,3966
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5147
|19,6126
|% 0,43
|
|Frank
|15,8745
|15,9702
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9403
|3,9601
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|12,82
|
|Altın Gr.
|921
|922
|7,67
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|5,84
|