***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2022 16:30
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, BİAŞ'ta sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi maksadıyla Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) hisselerinden 18,6892 TL ortalama fiyattan toplam 5.000 TL nominal tutarlı
pay alımı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. sermayesindeki payımız %79,024 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/04/2022 5.000 0 5.000 111.788.243,73 111.793.243,73 % 79,021 % 79,021 % 79,024 % 79,024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022332
BIST
16:322.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,86
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3214,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3215,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0916
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:32918,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 918,73
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:28
|DAGI
|3,54
|49.819.961
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.467.094
|% 9,90
|
|ALCAR
|330,90
|101.595.899
|% 9,17
|
|AYEN
|17,13
|23.296.778
|% 7,94
|
|MANAS
|26,76
|67.326.189
|% 7,47
|
|EDATA
|16,20
|48.743.997
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,26
|30.179.616
|% -4,92
|
|THYAO
|38,88
|3.407.888.485
|% 0,31
|
|SISE
|18,27
|2.339.347.250
|% 1,67
|
|GARAN
|14,23
|2.105.340.261
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,29
|1.540.769.808
|% 1,34
|
|KRDMD
|16,27
|1.332.544.212
|% -0,79
|
|ODAS
|2,58
|862.541.517
|% 1,98
|
|YKBNK
|5,29
|1.540.769.808
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,91
|723.799.975
|% 0,34
|
|TSKB
|2,02
|400.677.008
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,22
|359.894.604
|% 1,83
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6705
|14,6758
|% 0,18
|
|Euro
|15,8938
|15,9064
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,1001
|19,1959
|% 0,60
|
|Frank
|15,4100
|15,5029
|% 0,58
|
|Riyal
|3,9010
|3,9205
|% 0,16
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-2,49
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-47,73
|
|Yarım
|2.934
|3.009
|-23,09
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-11,54
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,93
|