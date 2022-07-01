***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2022 09:27
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Ortaklığımız, Bağlı Ortaklığı İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) payları ile ilgili olarak, 25,0049 TL ortalama fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İŞBİR SENTETİK
DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) sermayesindeki payımız %75,79 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/06/2022 0 1.000.000 1.000.000 108.223.243,73 107.223.243,73 % 76,5
10:432.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.425
En Düşük
2.400
10:4316,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0263
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7248
En Düşük
16,6705
10:4317,4872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0402
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:43965,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,30
|Açılış
|: 965,63
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:41
|GESAN
|45,18
|99.370.697
|% 7,52
|
|ISSEN
|27,22
|12.186.125
|% 6,33
|
|MAKIM
|16,20
|159.192.721
|% 6,23
|
|IZFAS
|5,23
|1.932.469
|% 5,66
|
|BMSCH
|11,50
|43.445.064
|% 5,60
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,11
|30.891.662
|% -4,69
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,87
|17.921.290
|% -4,14
|
|GLRYH
|3,27
|6.355.523
|% -4,11
|
|THYAO
|47,42
|871.455.480
|% 1,32
|
|KOZAL
|178,80
|458.722.684
|% 5,18
|
|SISE
|21,18
|290.727.542
|% -1,49
|
|TUPRS
|269,70
|276.216.946
|% 1,97
|
|KOZAA
|26,92
|218.655.888
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,65
|124.574.521
|% 0,38
|
|THYAO
|47,42
|871.455.480
|% 1,32
|
|ODAS
|2,91
|48.869.323
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|33.405.904
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,16
|182.529.355
|% -1,06
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7161
|16,7258
|% 0,16
|
|Euro
|17,4731
|17,4871
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,1756
|20,2768
|% -0,46
|
|Frank
|17,4013
|17,5061
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4429
|4,4652
|% 0,18
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-10,95
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.438
|6.535
|-55,00
|
|Yarım
|3.151
|3.195
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.597
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,20
|