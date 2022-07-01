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***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

01.07.2022 09:27
***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Ortaklığımız, Bağlı Ortaklığı İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) payları ile ilgili olarak, 25,0049 TL ortalama  fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İŞBİR SENTETİK
DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) sermayesindeki payımız %75,79 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/06/2022 0 1.000.000 1.000.000 108.223.243,73 107.223.243,73 % 76,5
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BIST En Aktif Hisseler10:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 45,18 99.370.697 % 7,52  
ISSEN 27,22 12.186.125 % 6,33  
MAKIM 16,20 159.192.721 % 6,23  
IZFAS 5,23 1.932.469 % 5,66  
BMSCH 11,50 43.445.064 % 5,60  
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10:41 Alış Satış %  
Dolar 16,7161 16,7258 % 0,16  
Euro 17,4731 17,4871 % -0,23  
Sterlin 20,1756 20,2768 % -0,46  
Frank 17,4013 17,5061 % -0,04  
Riyal 4,4429 4,4652 % 0,18  
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10:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -10,95  
Altın Gr. 966 966 -3,94  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.438 6.535 -55,00  
Yarım 3.151 3.195 -27,00  
Çeyrek 1.578 1.597 -14,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,88 -0,41  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 -0,18  
B. Petrol 109 109 0,20  
Seans Raporu 10:41
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