***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2022 10:23
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Ortaklığımız, Bağlı Ortaklığı İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) payları ile ilgili olarak 83,9849 TL ortalama fiyattan toplam 50.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) sermayesindeki payımız %75,82 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/12/2022 50.000 0 50.000 107.223.243,73 107.273.243,73 % 75,79 % 75,79 % 75,82 % 75,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087442
BIST
10:295.202
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 135,64
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.204
En Düşük
5.174
10:2918,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:2919,8795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0199
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:291.074,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,23
|Açılış
|: 1.074,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:27
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|205.579
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|31.309.806
|% 9,98
|
|PRKME
|28,18
|37.320.313
|% 8,38
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|MZHLD
|13,06
|19.537.460
|% -3,26
|
|KZBGY
|26,62
|130.503.747
|% -3,20
|
|KUYAS
|27,38
|83.712.123
|% -2,14
|
|VAKKO
|63,00
|10.606.057
|% -2,02
|
|MEDTR
|45,16
|2.302.613
|% -1,44
|
|THYAO
|141,00
|1.069.312.655
|% 2,92
|
|ASELS
|58,35
|832.499.344
|% 3,46
|
|ENKAI
|24,64
|811.010.039
|% 5,75
|
|EKGYO
|8,11
|793.515.108
|% 2,01
|
|KRDMD
|18,60
|736.895.733
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,11
|793.515.108
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,79
|208.418.886
|% 2,57
|
|ISCTR
|11,45
|551.361.391
|% 2,51
|
|SNGYO
|3,62
|162.511.554
|% -0,28
|
|KRDMD
|18,60
|736.895.733
|% 4,44
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6465
|18,6502
|% 0,15
|
|Euro
|19,8628
|19,8833
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,0254
|23,1409
|% -0,22
|
|Frank
|20,0353
|20,1560
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,12
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-14,69
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|-7,17
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.236
|7.291
|-37,00
|
|Yarım
|3.504
|3.564
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.782
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,98
|-0,34
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,73
|
Seans Raporu
10:27
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10:41BTCIM
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10:39KRDMB
Yüzde 5.96 oranında artışla 17.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 459, 819 adet işlem
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10:38IZFAS
Yüzde 7.31 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 181, 247 adet işlem